Kimi Raikkonen, GP Belgio: “Bello tornare dopo un po’ di riposo, le vacanze non durano mai abbastanza”

Kimi Raikkonen ama particolarmente il circuito di Spa-Francorchamps dove nel weekend si correrà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il Circus torna a essere protagonista dopo le vacanze estive, i piloti hanno potuto ricaricare le pile e tutti sono particolarmente motivati a fare bene sul tracciato delle Ardenne, in particolar modo il finlandese che oggi ha parlato durante la diretta sulla pagina Facebook della Ferrari: “Le vacanze non durano mai abbastanza, ma è bello tornare dopo un po’ di riposo visto che manca ancora tanto alla fine della stagione“.

Il Campione del Mondo 2007 non ha parlato molto di quello che lo attende in questo fine settimana, si è soffermato sulle sue piste preferite che sono Imola e il Nuerburgring mentre per quanto riguarda i concerti assiste solo a quelli dei suoi connazionali.