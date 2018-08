Juventus-Lazio, seconda giornata Serie A: data, programma, orari e tv. Come seguire la partita in diretta Sky e streaming

Sabato 25 agosto si giocherà Juventus-Lazio, big match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I Campioni d’Italia faranno l’esordio di fronte ai propri tifosi dopo aver vinto soffrendo sul campo del Chievo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell’Allianz Stadium, sold out per la prima casalinga dei bianconeri che vogliono proseguire il proprio cammino immacolato ma dovranno affrontare una squadra di assoluto spessore che si presenterà a Torino per andare a caccia del colpaccio.

I ragazzi di Max Allegri non vogliono fare sconti e vanno a caccia di tre punti pesantissimi ma gli uomini di Simone Inzaghi, reduci dalla cocente sconfitta interna contro il Napoli, hanno tutto il desiderio di compiere un’impresa cercando di approfittare dello stato di forma degli avversari che non sembrano ancora entrati a pieno regime. Tutto il pubblico si aspetta Cristiano Ronaldo che insegue il suo primo gol in Serie A: il fenomeno portoghese non può sbagliare e cercherà di non deludere i presenti sugli spalti, magari affiancato dall’altra stella Dybala. I biancocelesti si affideranno soprattutto alle giocate di Milinkovic-Savic e alle reti di Immobile.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Lazio, big match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio

JUVENTUS-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.