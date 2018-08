Serie A 2018-2019, i calciatori più pagati e tutti gli stipendi: la classifica completa. Cristiano Ronaldo in testa, Donnarumma primo italiano

Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato della Serie A 2018-2019 e non è certamente una sorpresa: l’arrivo del fenomeno portoghese alla Juventus rappresenta il colpo del calciomercato estivo, il trasferimento di uno dei migliori giocatori al mondo ha dato una scossa al nostro campionato e subito il lusitano si è posto in testa alla speciale classifica dei calciatori più ricchi che giocano in Italia.

CR7 percepisce infatti 31 milioni di euro a stagione, parlando esclusivamente di stipendio cioè dei soldi che la società torinese gira sul suo conto torrente ma poi vanno aggiunti tutti gli introiti provenienti dagli sponsor che rendono il lusitano uno dei tre sportivi più facoltosi al mondo. Se un calciatore vuole guadagnare bene deve accasarsi alla Juventus perché quattro dei primi cinque giocatori nella classifica più pagati militano proprio nella compagine bianconera: Paulo Dybala è terzo (7,5 milioni di euro), Miralem Pjanic è salito in quarta piazza dopo il fresco rinnovo di contratto (6,5 milioni), Douglas Costa è quinto (6 milioni).

L’intruso in top five? Gonzalo Higuain, in estate passato proprio dai Campioni d’Italia al Milan, che si gode ben 10 milioni di euro a stagione (secondo assoluto). Il ping-pong tra Milan e Juventus prosegue anche tra sesta e settima piazza (Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci), ottavo il capitano dell’Inter Mauro Icardi con i suoi 5,4 milioni mentre a chiudere la top ten dei calciatori più pagati della Serie A 2018-2019 sono ancora lo juventino Emre Can (5) e l’attaccante romanista Edin Dzeko (4,5).

CALCIATORI PIU’ PAGATI SERIE A 2018-2019 (TOP TEN):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 31

2. Gonzalo Higuain (Milan) 10

3. Paulo Dybala (Juventus) 7,5

4. Miralem Pjanic (Juventus) 6,5

5. Douglas Costa (Juventus) 6

6. Gigio Donnarumma (Milan) 6

7. Leonardo Bonucci (Juventus) 5,5

8. Mauro Icardi (Inter) 5,4

9. Emre Can (Juventus) 5

10. Edin Dzeko (Roma) 4,5

Fonte: calcioefinanza.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com