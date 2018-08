Napoli-Milan, seconda giornata Serie A: data, programma, orari e tv. Come seguire la partita: c’è la diretta su Dazn!

Sabato 25 agosto si giocherà Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Paolo andrà in scena una partita molto accesa e particolarmente sentita tra le due squadre, ricca davvero di tanti significati e che potrebbe avere già una certa importanza in ottica campionato. Questa è la sfida degli ex: Carlo Ancelotti ora siede sulla panchina dei partenopei dopo aver vinto tutto con i rossoneri, Gonzalo Higuain sarà l’attaccante di punta della formazione guidata da Rino Gattuso dopo avere lasciato gli azzurri un paio di stagioni fa tra le polemiche.

Si preannuncia grande spettacolo in campo, gli azzurri devono dimostrare che possono lottare per lo scudetto e cercano continuità dopo il bel successo in trasferta sul campo della Lazio mentre i milanesi debuttano in Serie A visto che lo scorso weekend non avevano affrontato il Genoa in seguito al crollo del Ponte Morandi. Insigne e Mertens guideranno l’attacco del Napoli, pronto a violare la porta difesa da Gigi Donnarumma che avrà davanti a sé una nuova difesa molto promettente.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

20.30 Napoli-Milan

NAPOLI-MILAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Dazn dunque l’incontro sarà visibile solo su dispositivi collegati alla rete Internet come smart tv, computer, cellulari, tablet, consolle per videogiochi.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com