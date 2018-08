Judo, European Open 2018: Alessandra Prosdocimo splendida terza a Minsk, quinto posto per Rosetta Melora

Podio azzurro a Minsk, dove è andata in scena una tappa dell’European Open 2018. Alessandra Prosdocimo ha conquistato il terzo posto nella categoria -70 kg, ottenendo il suo primo podio in un Open al termine di un torneo condotto ad altissimi livelli.

L’azzurra si è imposta sulla kazaka Salykova, che ha incassato tre sanzioni, e sulla canadese Renaud-Roy, rimontando un waza ari, prima di cedere per waza ari con la danese Emilie Sook. Nei recuperi, però, la Prosdocimo ha sconfitto la belga Willems e poi con un waza ari ha battuto la tedesca Scoccimarro nella finale per il terzo posto. Un risultato di grande prestigio che conferma il livello di competitività crescente di un’atleta che potrebbe davvero fare la differenza in prospettiva futura.

Quinto posto, invece, per Rosetta Melora, a cui il podio è sfuggito di un soffio nella categoria -78 kg. L’azzurra ha battuto la ceca Matejckova e la bielorussa Kantsavaya, prima di essere sconfitta dall’israeliana Kenyon e successivamente dall’olandese Groenwold nella finale per il terzo posto.

Nulla da fare, invece, per Samuele Fascinato (-66 kh), Elisa Adrasti (-48 kg), Giulia Caggiano (-57 kg), Cristina Piccin (-63 kg) e Maria Centracchio (-63 kg), battuti al primo turno e lontani dalla zona podio.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam