Judo, Grand Prix Budapest 2018: l’Italia resta a secco. Esposito miglior risultato con la quinta piazza

L’Italia del judo ha concluso la tappa di Grand Prix di Budapest lontanissima del podio. Primo posto nel medagliere, manco a dirlo, al Giappone: nove ori e quattro argenti, con Ungheria e Russia a debita distanza a raccogliere le briciole lasciate dai nipponici sul tatami. La terza e ultima giornata non è stata molto diversa dalla prima: quattro atleti in gara e tutti e quattro out ai preliminari. Dopo un venerdì nero, anche la domenica è cupa.

Domenico Di Guida (-90 kg), unico azzurro in gara oggi, viene eliminato al secondo incontro dall’estone Kristofer Klen Kaljuland dopo aver battuto per ippon il ghanese Victor Ahiavor.

Nelle -78 kg non fanno meglio Valeria Ferrari e Rosetta Melora. La prima, dopo aver superato al primo combattimento la ecuadoregna Vanessa Chala, subisce l’ippon della cubana Kaliema Antomarchi. Melora, invece, out dopo il primo incontro contro la brasiliana Nathalia Parisoto che passa per waza-ari.

Fuori al primo turno anche Elisa Marchiò (78 kg): la turca Nihel Cheikh Rouhou (che alla fine vincerà un bronzo) ha la meglio e l’azzurra abbandona il tatami dopo il primo incontro.

Si conclude così un Grand Prix che per l’Italia ha visto poche luci e tante ombre. Se la tappa di Zagabria, conclusasi sì con l’unica medaglia d’argento di Basile, ma con diversi piazzamenti che avevano lasciato vedere un buon judo da parte dei nostri atleti, questa tappa di Budapest mette in evidenza le carenze degli azzurri e la necessità di lavorare e trovare la giusta concentrazioni. Troppo poco il quinto posto di ieri di Giovanni Esposito: i mondiali di Baku ormai sono dietro l’angolo.

Ecco i podi di giornata:

Donne – 78 kg: 1. UMEKI, Mami (JPN); 2. TAKAYAMA, Rika (JPN); 3. STEENHUIS, Guusje (NED); 3. POWELL, Natalie (GBR)



Donne + 78 kg: 1. ORTIZ, Idalys (CUB); 2. SLUTSKAYA, Maryna (BLR); 3. CHEIKH ROUHOU, Nihel (TUN); 3. JIANG, Yanan (CHN)

Uomini -90 kg: 1. TOTH, Krisztian (HUN); 2. MARGIANI, Ushangi (GEO); 3. SILVA MORALES, Ivan Felipe (CUB); 3. KUKOLJ, Aleksandar (SRB)

Uomini -100 kg: 1. WOLF, Aaron (JPN); 2. FREY, Karl-Richard (GER); 3. PALTCHIK, Peter (ISR); 3. BORODAVKO, Jevgenijs (LAT)

Uomini +100 kg: 1. KAGEURA, Kokoro (JPN); 2. HEGYI, Stephan (AUT); 3. MEYER, Roy (NED); 3. OKRUASHVILI, Adam (GEO)













Twitter: @IreneConEAperta

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF – Sabau Gabriela