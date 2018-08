Hockey prato, Hockey Series Open 2018: i convocati dell’Italia. 18 azzurri volano in Polonia

Dopo le donne tocca agli uomini: diventa protagonista la nazionale maschile di hockey su prato in questo finale d’estate. Gli azzurri si cimenteranno nelle nuove Hockey Series Open, una manifestazione che va a sostituire la World League. Dal 28 agosto al 2 settembre i ragazzi guidati da Roberto Da Gai saranno in scena in quel di Gniezno, Polonia, e sfideranno Ucraina, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Cipro.

Andiamo a scoprire i diciotto convocati italiani per l’evento:

Portieri: Francesconi, Anserini.

Difensori: Keenan, G. Carta, Grossi, Minetto, Valentino.

Centrocampisti: Amorosini, Dagai, Dussi, Garbaccio, Juan Montone, Sior, Ortega.

Attaccanti: Corsi, Lago, Julian Montone, Nunez.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto da Hockey Ireland