Hockey prato, Hockey Series 2018: dominio Italia, nettissimo 10-0 alla Lituania

Terzo risultato positivo in altrettante uscite per la nazionale italiana di hockey su prato alle nuove Hockey Series in quel di Gniezno, Polonia. Gli azzurri conquistano la seconda vittoria nel torneo: battuta nettamente, per 10-0, Lituania (n. 48 del mondo). A segno Keenan (tripletta), Corsi (doppietta), Lago, Amorosini, Julian Montone, Sior e Nunez. Azzurri che hanno sbloccato il risultato praticamente subito e hanno dominato in lungo e in largo contro un avversario nettamente più debole. Sette punti in classifica, domani giorno di riposo e sabato sfida a Cipro, fondamentale in chiave differenza reti.

Italia-Lituania 10-0

ITALIA: Francesconi (p), Juan Montone, Nunez (c), Lago, Ortega, Grossi, Keenan, Sior, Dussi, Minetto, Amorosini.

ENTRATI: Da Gai (7’), Julian Montone (7’), Valentino (7’), Garbaccio (8’), Corsi (9’), Carta (10’), Anserini (40’).

A DISPOSIZIONE: –

ALLENATORE: Roberto Da Gai.

LITUANIA: Raznauskas (p), Barzinskas, Bilotas, Varnas, Jackevicius, Galkus, Balsiukas (c), Bagdonavicius, Prokopovic, Janukaitis, Bubnelis.

ENTRATI: Asanavicius (6’), Lakstauskas T. (7’), Lakstauskas P. (9’), Cesnulis (18’).

A DISPOSIZIONE: Kojala (p), Mazulis.

ALLENATORE: Arturas Macijauskas

RETI: Keenan su corto al 1’, al 13’ e al 57, Lago su corto al 7’, Corsi al 34’, Amorosini su corto al 34’, Julian Montone su corto al 40’, Sior al 41’, Corso su corto al 42’, Nunez al 54’.

CARTELLINI: – .

ARBITRI: Gavin CRUICKSHANKS e Lukasz ZWIERZCHOWSKI.













Foto: FB FIH