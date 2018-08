Hockey prato, Hockey Series 2018: ancora ottima Italia, 1-1 con l’Ucraina

Ancora una buona uscita per la nazionale maschile di hockey su prato alle Hockey Series 2018 di Gniezno, in terra polacca. Dopo la bellissima vittoria di ieri con la Repubblica Ceca l’Italia di Roberto Da Gai ha affrontato un altro avversario sulla carta favorito, come l’Ucraina, numero 25 del ranking mondiale (gli azzurri sono 37mi), pareggiando per 1-1 al termine di un incontro giocato davvero in maniera positiva dalla selezione del Bel Paese.

Match davvero molto equilibrato, con gli azzurri che sono passati in vantaggio a metà gara: a segno Mattia Amorosini al 30′. L’Ucraina riparte forte e 5′ dopo trova il pareggio. Tante occasioni da entrambi i lati nei minuti restanti ma nessuno riesce a sbloccare il risultato.

TABELLINO

UCRAINA: Hordey (p), Paziuk, Yasinskyi, Luppa, Diachenko (c), Moroz, Shevchuk, Onofriiuk, Kovalenko, Nosenko, Kalinchuk.

ENTRATI: Polishchuk (4’), Yakovenko (11’), Dzemukh (13’), Solomianyi (21’), Zinevych (22’), Diachuk (29’).

A DISPOSIZIONE: Koval (p).

ALLENATORE: Pavlo Mazur.



ITALIA: Francesconi (p), Juan Montone, Nunez (c), Lago, Ortega, Grossi, Keenan, Sior, Dussi, Carta, Amorosini.

ENTRATI: Da Gai (7’), Julian Montone (7’), Garbaccio (10’), Corsi (12’), Valentino (17’), Minetto (55’).

A DISPOSIZIONE: Anserini (p).

ALLENATORE: Roberto Da Gai.

RETI: Amorosini (I) al 30’, Onofriiuk (U) al 35’.

CARTELLINI: al 17’ verde a Luppa (U).

ARBITRI: Alexandr TOTH e Lukasz ZWIERZCHOWSKI.

Domani azzurri in campo alle 17 con la Lituania: vittoria da cogliere in modo fondamentale.













Foto: FB FIH