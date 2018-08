Griglia di partenza Serie A 2018-2019: scudetto, Champions League, salvezza. Tutte le favorite e i pronostici

La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Tutto ormai è pronto per l’inizio del massimo campionato italiano di calcio ma vediamo nel dettaglio la griglia di partenza di OA Sport con tutte le favorite e i pronostici sulle 20 squadre.

LOTTA PER LO SCUDETTO:

1. Juventus sempre in pole position. I Campioni d’Italia partono ancora davanti a tutti e puntano allo scudetto senza mezzi termini, anche se l’obiettivo stagionale resta la Champions League. L’arrivo dell’extraterrestre Cristiano Ronaldo, il ritorno di Bonucci, gli innesti di Cancelo ed Emre Can sono naturalmente in grado di fare la differenza anche se niente è deciso in partenza.

2. L’Inter sembra essere l’anti Juventus per eccellenza. Il mercato parla chiaro, la campagna estiva è stata eccezionale per i nerazzurri che vogliono tornare a vincere. Gli arrivi del toro Lautaro in attacco, dell’estroso Nainggolan, dei solidi De Vrij e Vrsaljko, della novità Keita sono in grado di fare sognare. Spalletti ha a disposizione una corazzata, peccato per la partenza di Cancelo e per il mancato arrivo di Modric ma era davvero un sogno.

3. Il Napoli ha perso Jorginho e ha rinunciato a Inglese ma l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina è in grado di stuzzicare l’appetito dei tifosi. L’eterno Hamsik, i gol di Insigne e Mertens, il recupero di Milik, l’impatto di Fabian Ruiz possono fare la differenza. Me le incognite sul portiere permangono…

LOTTA PER LA CHAMPIONS LEAGUE (Roma e Milan possono cullare anche sogni più importanti):

4. La Roma è la squadra da scoprire per eccellenza. Di Francesco ha perso dei fenomeni come Nainggolan e Alisson ma il mercato in entrata è stato importante con la stella Pastore e la scommessa Nzonzi a spiccare. Arriveranno anche i gol del baby Kluivert e Cristante saprà dire la sua? Tutti dietro a Dzeko e a mister Di Francesco per un nuovo sogno dopo la semifinale di Champions League.

5. Il Milan può tornare finalmente a recitare un ruolo da protagonista. Gli arrivi dell’attaccante Higuain dalla Juventus e di due difensori giovani come Caldara e Romagnoli fanno ben sperare, soprattutto se la società sarà guidata come Leonardo e Maldini promettono. Attenzione alla qualità di Bakayoko e alla qualità di Biglia, la grinta di Gattuso sarà fondamentale in panchina.

6. La Lazio è indubbiamente meno competitiva rispetto allo scorso anno viste le partenze di De Vrij e Felipe Anderson ma con Immobile e Milinkovic-Savic tutto è possibile, soprattutto se avranno il supporto di due usati sicuri come Acerbi e Badelj.

LOTTA PER L’EUROPA LEAGUE:

7. L’Atalanta ha perso tanti pezzi pregiati come Caldara e Spinazzola ma è rimasto Gomez e sono arrivati Barrow e Zapata. La squadra di Gasperini può sorprendere ancora, rimanere in zona Europa non è utopia.

8. La Fiorentina si è quasi totalmente rinnovata ma si riparte comunque da sicurezze come Chiesa, Simeone e Pjaca sperando nei passi in avanti di Milenkovic e Veretout: lottare per i primi sette posti non è impossibile.

9. Il Torino vuole tornare su un palcoscenico importante e spera che il lavoro di Mazzarri fin dall’inizio della stagione possa essere rivoluzionario. Si parte come sempre dai gol di Belotti e l’arrivo in extremis di Zaza sposta gli equilibri, i granata hanno le carte in regola per divertire.

META’ CLASSIFICA:

10. e 11. Genoa e Sampdoria partono appaiate, entrambe hanno perso tanto in estate con gli addii di Perin, Laxalt e Zapata ma hanno due rose competitive e molto ben quadrate. Gli arrivi di Defrel e Piatek rinforzano l’attacco.

12. e 13. Sassuolo e Bologna puntano a una stagione molto tranquilla. I neroverdi si sono rafforzati con Boateng, i felsinei puntano sulla coppia Palacio-Falcinelli.

LOTTA PER LA SALVEZZA:

14. Il Parma si è scatenato negli ultimi giorni di mercato, sono arrivati addirittura nomi di lusso come Inglese e Gervinho. Il grande ritorno in Serie A va festeggiato con una stagione tranquilla.

15. Il Cagliari non ha lavorato moltissimo in estate, arriva sì il buon Srna e la conferma di Barella vale tantissimo. Non si preannunciano le pene di qualche mese fa ma attenzione.

16. L’Udinese sembra scivolare verso il basso. Ultima stagione problematica, campagna acquisti un po’ complicata, basterà Lasagna là davanti a risolvere tutti i grattacapi a mister Velazquez (altra scommessa)?

17. La SPAL si affida a Petagna e Antenucci, due uomini in grado di scatenarsi. Dopo la salvezza miracolosa dell’anno scorso i ferraresi cercano una nuova impresa.

18. L’Empoli spera che l’estro di La Gumina possa fare la differenza in attacco ma i neopromossi toscani dovranno sudare per ottenere la permanenza dopo aver dominato la Serie B.

19. Il Chievo riparte dopo un’estate caratterizzata dal problema plusvalenze e dal rischio di una penalizzazione. Birsa e Giaccherini possono farsi sentire, da vedere Stepinski. Riuscirà un nuovo miracolo?

20. Il neopromosso Frosinone sembra essere il fanalino di coda soprattutto per una difesa che sembra un po' ballerina.













(foto Gianfranco Carozza)