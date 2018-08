GP Plouay 2018: sfida tra velocisti nella classica transalpina. Gaviria contro Kristoff, ci prova Colbrelli

Domenica 26 agosto sulle strade francesi va in scena il consueto appuntamento di fine stagione con il GP Plouay (Bretagne Classic – Ouest-France), classica del calendario World Tour, che quest’anno capita in contemporanea con l’apertura della Vuelta di Spagna. Corsa di un giorno che praticamente da sempre ha favorito i velocisti: anche quest’anno dovrebbe esserci spazio agli sprinter.

Come di consueto si parte e si arriva nella città di Plouay, con 256,9 chilometri da percorrere. Il percorso è tutt’altro che duro, anche se si trovano alcuni punti (delle cotes) interessanti per i finisseur e per chi vorrà provare ad anticipare la volata. Se le squadre dei velocisti saranno al completo però difficilmente si riuscirà ad uscire fuori dallo sprint.

Nonostante la contemporaneità della Vuelta, e dunque alcune assenze obbligate (Peter Sagan ed Elia Viviani, il campione uscente, su tutte), la startlist in terra francese sarà comunque di livello più che discreto. Il più atteso è ovviamente il colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors): il sudamericano avrà a disposizione un super treno per provare a trionfare in una volata molto incerta. A sfidarlo Alexander Kristoff (UAE Emirates): il norvegese ha provato il podio in tutte le salse (primo nel 2015, secondo nel 2017 e terzo nel 2017), si sente molto a suo agio su queste strade e può sfoderare tutti i suoi cavalli. Da seguire tra i possibili protagonisti anche Michael Matthews (Team Sunweb) e Sam Bennett (Bora-hansgrohe).

In casa Italia si punta tutto su Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), che già l’anno scorso centrò il podio (chiuse terzo dietro Viviani e Kristoff). L’azzurro può provare a far corsa dura, molto probabilmente infatti in uno sprint compatto uscirebbe sconfitto. Da seguire anche Andrea Pasqualon (Wanty), Sacha Modolo (EF Drapac) e Alberto Bettiol (BMC).

Foto: Pier Colombo