GP Austria 2018, Andrea Dovizioso scherza con Marquez: “Bastardo, mi hai battuto per 2 millesimi. Andiamo benissimo e domani…”

Andrea Dovizioso ha mancato la pole position del GP di Austria 2018 per appena due millesimi. Questo il divario che separa il forlivese da Marc Marquez che ancora una volta ha conquistato la partenza al palo e domani andrà a caccia della vittoria al Red Bull Ring, dove però la Ducati sembra avere un leggero vantaggio nei confronti del Campione del Mondo. Il Dovi scatterà in seconda posizione e ha tutte le carte in regola per puntare al secondo successo consecutivo dopo quello maturato a Brno settimana scorsa.

Il vicecampione del mondo si è reso protagonista di un siparietto simpatico con Marquez al termine delle qualifiche come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Gli ho detto ‘Bastardo’, mi ha battuto per 2 millesimi, ci ha preso gusto…. Per il resto la scelta delle medie ha funzionato, e non lo credevo possibile: ci abbiamo pensato un minuto prima di uscire ed è andata bene. La qualifica però è stata strana, forse per la pioggia, ma non mi aspettavo questo tempo, davvero ottimo con la media. Noi non eravamo tanto a posto, ma siamo veloci, spero che in gara non piova e credo che sia tutto aperto. Vedremo anche come sarà la pista perché era diversa dal venerdì e sarà diversa da domani: credo che Marquez abbia molta voglia di vincere qui, temo sia un osso duro“.













+

FOTOCATTAGNI