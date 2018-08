Golf, Women’s British Open 2018: Minjee Lee comanda dopo il primo giro. Ludovica Farina gira sopra par

Minjee Lee comanda il Women’s British Open dopo il primo giro. L’australiana ha chiuso il primo round a Lancashire con 65 colpi, ovvero 7 sotto il par, realizzando l’unico bogey della sua giornata proprio a due buche dal termine, alla 17. Lee comanda la classifica davanti alla giapponese Mamiko Haga, che insegue a -6 anche lei con un solo bogey sulla carta.

Sono invece in cinque le giocatrici in terza posizione. La prima europea è la padrona di casa Georgia Hall, che ha chiuso il primo giro in 67 colpi, a -5, stesso score delle coreane Mi Hyang Lee e Sung Hyun Park, della thailandese Pornanong Phatlum e della cinese di Taipei Teresa Lu. È ottava, invece, la neozelandese Lydia Ko, a -4, mentre è 29esima la numero uno del mondo, la thailandese Ariya Jutanugarn.

Da segnalare, nel primo giro, il ritiro dell’americana Michelle Wie, che alla buca 12 ha dato forfait per il riacutizzarsi di un problema alla mano destra che già l’aveva limitata fino a quel punto (era a +7).

Giro sopra il par per l’unica italiana in gara, l’amateur Ludovica Farina, che comunque non ha demeritato. Ha recuperato bene dopo i due bogey iniziali, con tre birdie alle buche 9, 13 e 15 (altro bogey alla 10). Poi però sul più bello ha perso un altro colpo, alla 17, terminando quindi a +1 in 62esima posizione.













Foto: Mai Groves / Shutterstock.com