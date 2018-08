Golf, WGC-Bridgestone Invitational 2018: Tommy Fleetwood e Justin Thomas agganciano Ian Poulter in vetta, scivola indietro Francesco Molinari

Due inglesi e uno statunitense al comando del WGC-Bridgestone Invitational, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron, in Ohio.

Ian Poulter è stato raggiunto in vetta dal connazionale Tommy Fleetwood, autore del miglior giro di giornata in 63 colpi, e dall’enfant prodige americano Justin Thomas, tornato in grande spolvero con un round a quota -6.

Il trio guida la leaderboard al giro di boa con 11 colpi sotto il par e può gestire un piccolo margine di vantaggio sulla coppia composta dallo statunitense Kyle Stanley e dall’australiano Jason Day, entrambi a quota -9 a metà gara, con una lunghezza di vantaggio sul sudcoreano Si Woo Kim e sul nordirlandese Rory McIlroy, mentre il cinese Haotong Li e lo statunitense Luke List sono ottavi con 7 colpi sotto il par.

Resta sornione nella top ten, intanto, lo statunitense Tiger Woods, reduce da un superbo British Open 2018 ed ora decimo con 6 colpi sotto il par e in piena corsa per la vittoria.

Più lontano, invece, si trova Francesco Molinari, che ha completato il secondo round con 2 colpi sopra il par, frutto di 3 birdie e 5 bogey, ed ora è 53° a quota +2.













