Golf, WGC Bridgestone Invitational 2018: Ian Poulter da solo al comando dopo il primo round. Indietro Francesco Molinari

I migliori golfisti al mondo si sono trasferiti in Ohio per darsi battaglia nel WGC Bridgestone Invitational 2018. Sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron (Ohio, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo in vetta Ian Poulter. L’inglese ha chiuso il round d’esordio con lo score di -8 (62 colpi), grazie ad un giro solido e senza errori (8 birdie, nessun bogey). -7 e seconda piazza per gli americani Rickie Fowler e Kyle Stanley, mentre fuori dal podio momentaneo troviamo con -6 lo spagnolo Jon Rahm, il sudcoreano Kim Si-woo e lo statunitense Patrick Cantlay.

Settima posizione e top ten completata con -5 da un nutrito gruppo composto dal nordirlandese Rory McIlroy, dall’indiano Anirban Lahiri, dall’australiano Jason Day, dagli americani Justin Thomas, Kevin Na, Luke List e Marc Leishman.

Francesco Molinari occupa al momento la 46esima posizione dopo un round chiuso alla pari con il par. Troppo altalenante l’esordio per il campione dei British Open, che con 4 birdie ed altrettanti bogey paga ben 8 lunghezze al leader.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Ian Poulter