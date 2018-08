Golf, PGA Tour 2018: rivoluzione nel terzo giro del The Northern Trust. Koepka e Lovemark scivolano indietro, DeChambeau ne approfitta e va in fuga

Classifica rivoluzionata al termine del terzo giro del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey.

A guidare la leaderboard ora c’è lo statunitense Bryson DeChambeau, autore di un round sensazionale in 63 colpi, che gli ha consentito di spiccare il volo e di ergersi in vetta a quota -16 con 4 lunghezze di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, il connazionale Keegan Bradley, che ha realizzato un giro da antologia con 9 birdie, recuperando 31 posizioni e occupando il secondo posto con 12 colpi sotto il par.

Sul terzo gradino del podio, intanto, ci sono l’australiano Cameron Smith e lo statunitense Tony Finau, entrambi a quota -11 grazie ad una tornata solida che ha permesso ad entrambi di restare nelle prime posizioni della classifica, in piena corsa per la vittoria finale. L’australiano Adam Scott, invece, ha sprecato una ghiotta chance e con un giro “normale” in 70 colpi è attualmente quinto con 10 colpi sotto il par, in compagnia dello statunitense Billy Horschel.

A chiudere la top ten ci sono ben 7 atleti, tutti appaiati in settima posizione a quota -9. Tra questi spicca, in particolare, Jordan Spieth, che ha completato il terzo round in 64 colpi, risalendo di ben 37 posizioni e concedendosi una chance per giocarsi la vittoria nell’ultima decisiva tornata.

Con Spieth c’è anche Brooks Koepka, reduce dalla storica accoppiata US Open-PGA Championship, ma costretto a scivolare indietro fino al settimo posto con un giro in 72 colpi, uno sopra il par. Peggio di lui ha fatto Jamie Lovemark, che al giro di boa del torneo lo affiancava in testa e che ora è 14° a quota -8 con un round in 73 colpi che di fatto lo ha escluso dalla contesa per il trionfo finale.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter PGA Tour