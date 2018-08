Golf, PGA Tour 2018: Brooks Koepka aggancia Jamie Lovemark in testa al The Northern Trust, Francesco Molinari non supera il taglio

Brooks Koepka non si ferma più. Dopo l’accoppiata di vittorie tra US Open e PGA Championship, un duplice trionfo che lo ha proiettato nell’empireo dei grandi del golf, il fuoriclasse statunitense si è portato in testa a metà gara del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey.

Koepka ha concluso il secondo giro in 65 colpi grazie ad un meraviglioso eagle alla 13 e a tre birdie nelle ultime tre buche ed ora è al comando della classifica a quota -10, in compagnia di Jamie Lovemark, che ha riconfermato la prima posizione con un altro giro splendido in fotocopia col precedente in 66 colpi.

I due statunitensi possono gestire una lunghezza di vantaggio sull’australiano Adam Scott, che conferma lo splendido momento di forma dopo il recente terzo posto nel PGA Championship 2018 e ha realizzato il miglior giro di giornata in 64 colpi, un percorso che gli ha consentito di recuperare 24 posizioni e di innestarsi momentaneamente sul podio davanti a Dustin Johnson e Bryson DeChambeau, quarti con 8 colpi sotto il par.

In sesta posizione, invece, c’è un gruppo composto da ben 5 atleti, tutti a pari merito a quota -7, ossia gli statunitensi Sean O’ Hair, Kevin Tway e Ryan Palmer, l’inglese Tommy Fleetwood e il venezuelano Jhonattan Vegas.

Un calo di forma dopo mesi di altissimo profilo è costato l’esclusione al taglio per Francesco Molinari, che non è riuscito a scendere sotto il par e ha concluso il torneo a quota +2, restando fuori al giro di boa di un torneo in cui invece proseguirà Tiger Woods, salvo per il rotto della cuffia con due round in linea col par che gli hanno consentito di piazzarsi al 67° posto, l’ultimo disponibile per restare ancora in gara.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Twitter European Tour