Golf, PGA Championship 2018: secondo giro sospeso per maltempo. Gary Woodland resiste al comando, Francesco Molinari nella top ten

Il maltempo condiziona il secondo round del PGA Championship 2018, quarto Major stagionale, stravolgendo i piani dei giocatori impegnati sul percorso par 70 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri. Ma i primi verdetti del torneo sono già piuttosto chiari per definire chi può ancora ambire al trofeo e chi invece è già costretto a guardare oltre.

Al comando del Major resta lo statunitense Gary Woodland, che ha completato il secondo giro con 4 colpi sotto il par, tra cui spicca un fantastico eagle alla 17 che gli ha consentito di preservare la vetta della classifica a quota -10, con una lunghezza di vantaggio sul connazionale Kevin Kisner, autore di un giro fantastico con 7 birdie e un bogey all’ultima buca che gli ha impedito di affiancare Woodland.

Sul terzo gradino del podio, invece, c’è Brooks Koepka, vincitore delle ultime due edizioni degli US Open e straordinario agonista, in grado di recuperare 30 posizioni col miglior giro di giornata in 63 colpi (-7), grazie al quale ora si trova ad 8 colpi sotto il par. Perde leggermente quota, intanto, Rickie Fowler, autore finora di un giro “normale” in 68 colpi e attualmente quarto in compagnia di Dustin Johnson, numero 1 del ranking, del talentuoso belga Thomas Pieters e del sudafricano Charl Schwartzel, che ha concluso la tornata in 63 colpi, eguagliando l’impresa di Koepka e recuperando 44 posizioni fino ad issarsi al quarto posto a quota -7.

Fowler, però, ha ancora margine per risalire la china, dato che dovrà completare le ultime 8 buche prima di iniziare il suo terzo giro, a causa della sospensione per maltempo. Il sudafricano Brandon Stone, intanto, occupa l’ottavo posto con 6 colpi sotto il par, lasciandosi alle spalle ben sette giocatori, che completano la top ten a quota -5.

Tra questi, spicca la presenza di Francesco Molinari, straordinario protagonista anche nel Missouri dopo la vittoria nel British Open 2018. Molinari si è distinto con 5 birdie e 2 bogey in un giro di pura sostanza e classe, che gli ha consentito di restare in piena corsa per la vittoria, in compagnia degli statunitensi Patrick Cantlay, Jason Kokrak, Billy Horschel e Pat Perez, dell’australiano Adam Scott e dello spagnolo Jon Rahm.

In ascesa anche Jordan Spieth, che ha realizzato un giro senza errori con 4 colpi sotto il par, risalendo fino al 23° posto a pari merito con Tiger Woods, che ha effettuato 3 birdie nelle prime 7 buche e dovrà completare le 11 hole restanti nella terza giornata, prima di gettarsi a capofitto nel penultimo round. Partenza positiva anche per Justin Thomas, che attualmente occupa il 32° posto a quota -2, ma dovrà ancora completare le ultime 11 buche del Bellerive Country Club. Fuori dai giochi, infine, il veterano Phil Mickelson e Patrick Reed, vincitore dell’Augusta Masters, entrambi al 100° posto con 3 colpi totali sopra il par.













Foto di Pier Colombo