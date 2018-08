Golf, PGA Championship 2018: gli highlights della seconda giornata. Tiger Woods in grande spolvero, magia di Thorbjoern Olesen

Gary Woodland guida la classifica del PGA Championship 2018 al termine di una giornata condizionata dalle cattive condizioni meteorologiche, che hanno costretto diversi giocatori a rinviare il proprio cammino nel secondo round alla giornata successiva. Lo statunitense si è esaltato anche nella seconda tornata, issandosi a quota -10 e staccando Kevin Kisner e Brooks Koepka, rispettivamente secondo e terzo di un podio per ora tutto statunitense. Ma anche Dustin Johnson è straordinario protagonista col suo momentaneo quarto posto, mentre Tiger Woods sta risalendo la china e in sole 7 buche ha già piazzato 3 birdie, risalendo fino al 23° posto. Splendida anche la prova di Francesco Molinari, che ha domato il par 71 del Bellerive Country Club con un giro in 67 colpi ed ora è nono a quota -5 e in piena corsa per la vittoria. Di seguito, gli highlights del secondo round:

Un putt fantastico per Tiger Woods, che evita il bogey alla buca 6 confermandosi in grande spolvero nel secondo round.

Clean card remains intact.@TigerWoods grinds out a par on the 6th hole.#PGAChamp pic.twitter.com/KRxb3P7nt9 — PGA TOUR (@PGATOUR) 10 agosto 2018

Quando l’approccio fa la differenza… Il second shot di Gary Woodland alla 17 è stato il preludio ad un eagle sensazionale, che ha consentito allo statunitense di preservare la vetta della classifica.

This line 😍 Up-and-down from 265 yards for eagle for @GaryWoodland. #LiveUnderPar pic.twitter.com/NUUcwLgIYH — PGA TOUR (@PGATOUR) 10 agosto 2018

Uno spin incredibile per Jordan Spieth, che sfiora la buca con un colpo di gran classe!

Dal bunker in buca! La giocata più bella della giornata reca la firma di Thorbjoern Olesen!

Thor 💪 Clinical bunker play from @ThorbjornOlesen. 🇩🇰 pic.twitter.com/3z8dMO7poM — PGA TOUR (@PGATOUR) 10 agosto 2018













Foto: Twitter PGA Tour