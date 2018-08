Golf, PGA Championship 2018, Brooks Koepka: “Tutti spingevano Tiger Woods, ma l’ho spuntata io”

Grazie ad un ultimo solido round Brooks Koepka completa la fantastica settimana aggiudicandosi il PGA Championship evitando il clamoroso rientro di Tiger Woods. L’ambiente era tutto per la leggenda statunitense, i fan volevano il ritorno alla vittoria di Tiger, ma Koepka è sembrato glaciale, noncurante dell’appoggio del pubblico verso il rivale di giornata. “Penso che a parte me ed il mio team tutti erano lì per Tiger”, commenta il vincitore del Major. “Ultimamente, per qualche ragione in particolare, nei Major riesco a giocare al massimo. Sapevo che nell’ultimo round tutti avrebbero provato qualsiasi cosa per raggiungermi, per questo non ho cercato di controllare, affrontando il quarto round come fosse uno dei primi. Sono felicissimo ed ho ricevuto dei grandi attestati di stima da parte dei miei colleghi e rivali”, conclude Koepka.

Woods ha dato sicuramente spettacolo rendendo pepato il finale di torneo. Non ce l’ha fatta, ma con questa prestazione ha dimostrato di poter aprire nuovi capitoli della leggendaria saga. “Koepka poteva giocare per i par e vincere, invece ha giocato per i birdie. E’ un ragazzo tosto e merita questa vittoria”, dichiara Woods.

Concludiamo infine con un altro degli sconfitti, ovvero l’australiano Adam Scott: “Koepka ha giocato al massimo senza lasciarci spiragli di vittoria. C’è qualcosa nella sua mente che gli scatta nei Major. Sapeva di poter conquistare questo titolo e l’ha fatto”.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Brooks Koepka