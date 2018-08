Golf, Europei 2018: Francesco Laporta e Alessandro Tadini sognano ancora! Fuori dai giochi Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli

Il sogno di Francesco Laporta e Alessandro Tadini prosegue dopo la seconda giornata della fase a gironi del golf agli European Team Championships 2018 di Glasgow (Scozia). Sul percorso par 72 del Gleneagles PGA Centenary Course, la coppia italiana ha impartito un’altra lezione agli avversari, chiudendo la pratica con una buca di anticipo contro i britannici Rhys Enoch e Charlie Ford e restando a punteggio pieno nel gruppo B in compagnia di un’altra coppia britannica, composta da Connor Sym e Liam Johnston, che in rimonta hanno sconfitto gli irlandesi Neil O’Briain e Michael Hoey. Nella giornata di domani, dunque, Laporta e Tadini si giocheranno il primato in uno scontro diretto che si preannuncia infuocato e che vale l’accesso alle semifinali del torneo.

Nulla da fare, invece, per Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi, sorpresi dall’Islanda di Birgir Hafthorsson e Axel Boasson e ormai fuori dai giochi nel gruppo D, in cui gli islandesi sono a punteggio pieno in compagnia della Norvegia, che ha battuto nettamente il Belgio. Spagna 1, intanto, è la prima squadra già qualificata per le semifinali, grazie alla vittoria contro la Polonia, attualmente seconda con 2 punti insieme al Portogallo, mentre la Danimarca è ultima a quota 0. Nel gruppo A, invece, Gran Bretagna 1 e Spagna 2 condividono il primato con 3 punti a testa grazie alle vittorie contro i due team svedesi, attualmente con 2 e 0 punti, in un girone decisamente equilibrato e aperto a ben tre contendenti alla qualificazione.

Tra le donne, invece, la pratica è già chiusa per le britanniche Georgia Hall e Laura Davies, che hanno conquistato la qualificazione con un turno di anticipo nel gruppo A grazie al netto successo contro la Germania. I due team francesi, invece, si neutralizzano a vicenda e dovranno contenere il tentativo di rimonta di Svezia 2 nel gruppo B, mentre nel gruppo C in testa c’è Gran Bretagna 3 a punteggio pieno davanti alla Finlandia, fermata sul pareggio dall’Islanda. Gran Bretagna 2, infine, si giocherà tutto contro Svezia 3 nel gruppo D, in cui anche Svezia 1 nutre ancora ambizioni di qualificazione, essendo a soli due punti dalla vetta.













Foto di Valerio Origo