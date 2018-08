Triathlon, Europei 2018: eterna l’elvetica Spirig, battuta la britannica Learmonth. 12ma Zane, ko Olmo

I pronostici della vigilia sono stati smentiti dall’eterna elvetica Nicola Spirig, che si è imposta agli Europei di triathlon nella prova femminile su distanza olimpica, battendo, al termine di una gara in crescendo, la campionessa in carica, la britannica Jessica Learmonth, grande favorita prima del via. Terza la transalpina Cassandre Beaugrand, dodicesima Ilaria Zane, 25ma Giorgia Priarone, out Angelica Olmo, caduta nella prova di ciclismo.

Pronti via e la prova di nuoto è un assolo della britannica e della francese, che lasciano la compagnia e si involano in coppia al primo cambio: si pensa già ad un lungo duello per l’oro, ma non sarà così. Dietro si forma un bel gruppo di triatlete che tentano la rimonta nella seconda frazione, ma la bici è fatale alla nostra Angelica Olmo e ad altre tre atlete, che si arrotano e cadono, dovendo abbandonare la corsa. Dal gruppo delle inseguitrici esce l’elvetica Nicola Spirig, che, giro dopo giro, rosicchia, in tutta solitudine, secondo su secondo alla coppia di testa. Quando arriva l’aggancio, il trio dura poco: la svizzera tira dritto, Learmonth risponde, Beaugrand no. La nuova coppia al comando scappa via, ma Spirig non riesce a scrollarsi di dosso la britannica. La svizzera ci riesce al cambio tra ciclismo e corsa: metro dopo metro guadagna inesorabilmente sulla favorita numero uno della vigilia, costretta ad accontentarsi dell’argento. Dietro, la francese Beaugrand si gestisce al meglio e conquista in tranquillità il bronzo.

Ordine d’arrivo

1 SPIRIG Nicola (Svizzera) 1:59:13

2 LEARMONTH Jessica (Gran Bretagna) 1:59:46 +0:33

3 BEAUGRAND Cassandre (Francia) 2:00:57 +1:44

12 ZANE Ilaria (Italia) 2:03:52 +4:39

25 PRIARONE Giorgia (Italia) 2:07:05 +7:52

OLMO Angelica ritirata













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter European Games

roberto.santangelo@oasport.it