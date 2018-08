Canoa velocità, Mondiali 2018: ottavo Manfredi Rizza nel K1 200. Tutti i risultati delle finali del mattino

Va in archivio la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare ai Mondiali di canoa velocità: a Montemor o Velho magro bottino per l’Italia. Soltanto Manfredi Rizza centra la finale nel K1 200, chiudendo ottavo, mentre Francesca Genzo si ferma in semifinale nel K1 200, ed il K4 500 maschile finisce ultimo in Finale B. Nel pomeriggio chiusura con le finali sui 5000 metri.

Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) ottavo posto per Manfredi Rizza in 36″116, a 0″857 dalla medaglia d’oro dell’iberico Carlos Garrote, primo in 35″259. Argento al lituano Arturas Seja, staccato di 0″107, bronzo al russo Evgenii Lukantsov, terzo a 0″253.

Nel K1 200 metri femminile (specialità olimpica) va fuori in semifinale Francesca Genzo, settima in 41″849. In finale oro alla neozelandese Lisa Carrington, prima in 38″821, che fa il vuoto. Argento alla danese Emma Jorgensen, staccata di 1″727, la quale beffa la svedese Linnea Stensils, terza a 1″764.

Nel K4 500 metri maschile (specialità olimpica) Nicola Ripamonti, Alessandro Gnecchi, Andrea Schera ed Edoardo Chierini sono ultimi in Finale B in 1’28″573 e chiudono al 18° posto complessivo. In Finale A titolo per la Germania in 1’20″056, davanti alla Spagna, staccata di 0″367, ed all’Ungheria, terza con un ritardo di 1″424.

Nel K4 500 metri femminile (specialità olimpica) oro all’Ungheria, con il crono di 1’33″761. Battuta di 0″010 la Nuova Zelanda, mentre il terzo gradino del podio è della Polonia, staccata di 0″807. Nel C2 500 metri femminile (specialità olimpica) oro per il Canada in 1’56″395, davanti all’Ungheria, seconda con un ritardo di 2″237, ed alla Bielorussia, terza, ma staccata di 4″090.

Nel K2 500 metri maschile (specialità non olimpica) vince la Russia in 1’30″666, davanti alla Serbia, seconda a 0″287, ed alla Lituania, medaglia di bronzo a 0″783. Nel C2 200 metri femminile (specialità non olimpica) affermazione della Bielorussia in 45″234, mentre la piazza d’onore va alla Polonia, seconda a 0″924. Terzo gradino del podio per la Russia, terza a 1″434.

Nel C1 200 metri maschile (specialità non olimpica) oro al bielorusso Artsem Kozyr in 39″810, davanti al russo Ivan Shtyl, staccato di 0″160, ed al lituano Henrikas Zustautas, terzo a 0″233. Nel C2 500 metri maschile (specialità non olimpica) oro per il Brasile in 1’40″043, davanti alla Russia, seconda a 1″547, ed alla Polonia, terza a 1″744.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanoa

roberto.santangelo@oasport.it