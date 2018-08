Golf, European Tour 2018: Andrea Pavan fenomenale! E’ in testa con Padraig Harrington nel D+D Real Czech Masters

Andrea Pavan fenomenale nel terzo giro del D+D Real Czech Masters, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Albatross Golf Resort di Praga, in Repubblica Ceca.

L’azzurro è volato al comando della classifica con il miglior giro di giornata in 65 colpi (-7), una tornata priva di sbavature in cui ha messo a referto 7 birdie issandosi a quota -18 e svettando in testa alla graduatoria generale in compagnia dell’esperto irlandese Padraig Harrington, che ha effettuato un round in fotocopia in 65 colpi, affiancando l’atleta italiano.

Pavan ora sogna di vincere il suo primo torneo nell’European Tour, coronando un’annata da incorniciare, che lo ha visto piazzarsi più volte nella top ten nella stagione del grande rientro nel circuito. Alle spalle della coppia di testa, infatti, c’è il vuoto.

Sul terzo gradino del podio c’è il malese Gavin Green, che insegue a tre lunghezze di distanza con un giro in 70 colpi che lo ha costretto a cedere la vetta della classifica a Pavan e Harrington. Quarto posto, invece, per lo scozzese Scott Jamieson, attualmente a quota -13 con una tornata solidissima in 68 colpi.

Eccellente anche la prestazione di Nino Bertasio, che ha completato una giornata trionfale per l’Italia con un round in 67 colpi (-5), frutto di 6 birdie, di cui 4 di fila tra le buche 10 e 13, e un bogey alla 16. Accanto a Bertasio c’è spazio per il thailandese Phachara Khonggwatmai e il finlandese Tapio Pulkkanen, tutti a pari merito con 12 colpi sotto il par, mentre a chiudere la top ten ci sono gli inglesi Eddie Pepperell e Lee Slattery, il tedesco Alexander Knappe e il belga Thomas Pieters. Scivola indietro, infine, Renato Paratore, che ha perso 16 posizioni con un giro in linea col par ed ora è 52° a quota -5.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federgolf