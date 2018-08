LIVE Canoa, Mondiali 2018 in DIRETTA: l’Italia si affida a Carlo Tacchini per le medaglie

Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta live integrale in tempo reale: oggi, sabato 25 agosto, si torna a gareggiare ai Mondiali di canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, verranno assegnati altri nove titoli iridati. Grande attesa, nelle specialità olimpiche, per Carlo Tacchini, impegnato sul C1 1000, e Samuele Burgo, in gara nel K1 1000. Nella paracanoa in finale Marius Ciustea, Veronica Biglia e Fabrizio Aprile.

Nel pomeriggio spazio ai velocisti: saranno impegnati i nostri Manfredi Rizza e Francesca Genzo, nonché i due K4 olimpici che si testeranno in vista di Tokyo 2020. Infine, spazio anche a Sergiu e Nicolae Craciun, impegnati nella specialità non olimpica del C2 500 metri maschile.

Si inizia alle 10.30 con la sessione mattutina, che andrà avanti fino alle 14.30, poi spazio al pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.10, ad altre batterie e semifinali. Buon divertimento con la nostra diretta live integrale in tempo reale! (Foto: Profilo Facebook Carlo Tacchini)













