Golf, European Tour 2018: al Made in Denmark di Silkeborg in testa Jonathan Thomson con -8, Edoardo Molinari lontano

Si è concluso il primo giro del Made in Denmark, in corso di svolgimento al Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus. L’unico approdo dell’European Tour in Danimarca inizia sotto il segno dell’inglese Jonathan Thomson, che ha terminato al comando il primo giro in 64 colpi, -8 rispetto al par. Dietro di lui stazionano sei giocatori: Matthew Baldwin, Christiaan Bezuidenhout, Josh Geary, Brett Rumford, Hunter Stewart e padrone di casa Lucas Bjerregaard: essi si trovano tutti a -6.

In una giornata caratterizzata dalle partenze divise a metà tra la buca 1 e la buca 10, Jamie Donaldson, partito da quest’ultima, ha operato una bella rimonta che gli ha consentito di chiudere nel gruppo degli ottavi a -5. Bene anche l’indomito Lee Westwood, a quota -4 con quattro birdie nelle ultime cinque buche, mentre Danny Willett si ritrova a -3. Più di un nome di spicco ha avuto problemi in questo primo giro: Martin Kaymer e Thorbjorn Olesen sono entrambi a +1, e dovranno dunque fare un po’ di lavoro domani per chiamarsi fuori dalla zona del taglio.

Va un pochino meglio a Edoardo Molinari, anche se si colloca oltre la cinquantesima posizione con -1. Il fratello di Francesco ha avuto un inizio piuttosto incerto, salvo poi infilare quattro birdie consecutivi tra la buca 11 e la 14 per andare a -3. Due bogey in sequenza alla 17 e alla 18 lo hanno fatto indietreggiare in classifica.

Da segnalare la presenza di John Daly, vincitore degli Open Championships ’95, che a livello di competitività è ormai lontano da quei tempi, ma che comunque continua a praticare questo sport per sano e vero piacere di farlo.













Foto: Twitter European Tour