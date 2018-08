Golf, European Championships 2018: britannici beffati. Nel mixed event vince una sorprendente Islanda

Ennesima delusione per il golf britannico agli European Championships 2018. Sul percorso par 72 del Gleaneagle PGA Centenary Club trionfa sorprendentemente una incredibile Islanda. I nordeuropei si impongono nel team mixed event con il punteggio di -3 (141 colpi), che prevedeva la partecipazione di 4 golfisti (2 uomini e 2 donne) per squadra divisi in due coppie che si alternavano sul percorso. Il capolavoro è firmato da Olafia Kristinsdottir, Birghir Hafthorsson, Valdis Thora Jonsdottir e Axel Boasson. Terza la Svezia che ha vinto lo spareggio con la Spagna.

Gran Bretagna 3 beffata di un sol colpo a due buche dal termine da un mortifero birdie che relega all’argento Michelle Thomson, Connor Syme, Liam Johnston e Meghan McLaren. Completano il podio con lo score di -1 Spagna e Svezia 2. Nulla da fare per l’Italia. La squadra composta da Diana Luna, Stefania Avanzo, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi, dopo un avvio convincente, è andata via via spegnendosi chiudendo ultima a suon di bogey.