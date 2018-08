Giro di Polonia 2018: Michal Kwiatkowski conquista la generale. Ultima tappa a Simon Yates, Fabio Aru attacca nel finale

Michal Kwiatkowski conquista la 75ma edizione del Giro di Polonia. Il corridore del Team Sky trionfa per la prima volta in carriera nella corsa di casa, riuscendo a gestire al meglio il proprio vantaggio in classifica generale nell’ultima tappa. Sul circuito di Bukowina Tatrzańska riesce a fare la differenza il britannico Simon Yates, che conquista la vittoria in solitaria.

Subito dopo il via prende il largo una maxi fuga formata da 17 corridori. Il gruppo principale, tirato dagli uomini del Team Sky, mantiene il gap sempre sotto controllo tra i 2’e i 3’. Patrick Konrad (BORA – hansgrohe) passa al comando su quattro GPM e va a prendersi la relativa maglia. Sulla penultima salita di giornata esplode la corsa, con una forte selezione in testa, mentre dal gruppo escono Laurens De Plus (Quick-Step Floors) e Fabio Felline (Trek – Segafredo). A 17 km dal traguardo attacca Valerio Conti (UAE-Team Emirates) che prova l’azione in solitaria, mentre il resto dei fuggitivi viene progressivamente ripreso dal gruppo.

Sull’ultimo GPM sferra l’attacco George Bennett (LottoNL-Jumbo) che va a saltare Conti, ma non riesce a fare la differenza nei confronti dei rivali diretti. In discesa riparte al contrattacco Conti, che poco dopo viene però raggiunto e saltato da Simon Yates (Mitchelton-Scott) che fa il vuoto dietro di sé. Il britannico riesce subito a guadagnare circa 30”, con il Team Sky che insegue da dietro. A 3 km dal traguardo attaccano in successione Fabio Aru (UAE-Team Emirates), Enrico Gasparotto (Bahrain Merida) e Bennett, ma Michal Kwiatkowski va a riprendere tutti.

Yates continua ad andare fortissimo e va a conquistare la vittoria in solitaria. Il gruppo dei migliori, arrivato a 12”, viene regolato in volata da Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) davanti a Davide Formolo (BORA – hansgrohe). In classifica generale Kwiatkowski, sesto sul traguardo odierno, difende quindi il primato e trionfa con 17” di vantaggio su Yates e 22” su Pinot. Due italiani nella top 10, Aru in ottava posizione seguito da Formolo, entrambi a 40”.

Foto: Pier Colomboo