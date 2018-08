Giro di Germania 2018, Matej Mohoric vince la terza tappa e si prende la maglia di leader. In gruppo Thomas e Dumoulin

Matej Mohoric ha vinto la terza tappa del Giro di Germania 2018, 177 chilometri particolarmente mossi da Trier a Merzig. Lo sloveno, fresco vincitore del Binck Ban Tour, ha conquistato il successo in uno sprint a ranghi ristretti in cui ha sconfitto il tedesco Nils Politt (Katusha-Alpecin) e il belga Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert). L’uomo della Bahrain Merida ha così conquistato la maglia di leader della classifica generale sfilandola a Maximilian Schachmann da cui era stato battuto ieri: ora il teutonico si trova a sei secondi di ritardo mentre Politt è a 10” quando all’appello manca soltanto la frazione di domani.

All’altezza del trentesimo chilometro è partita la fuga di giornata con sette protagonisti: Rick Zabel (Katusha-Alpecin), Adam Hansen (Lotto Soudal), Oscar Riesebeek (Roompot Nederlandse Loterij), Evgeny Shalunov (Gazprom-RusVelo), Juri Hollmann (Heizomat Rad-Net), Robin Carpenter (Rally Cycling) e Johannes Hodapp (Team Sauerland NRW). La salita di Nohn ha presentato il conto a Hodapp e Hollmann, davanti rimangono in cinque ma il gruppo controlla il distacco che non va mai oltre i tre minuti. Sull’ascesa di Mettlach desistono anche Hansen e Zabel. I fuggitivi vengono ripresi a una decima di chilometri dall’arrivo. Il gruppo viene addirittura tirato da Geraint Thomas, fresco vincitore del Tour de France e presente in Germania insieme Tom Dumoulin, secondo alla Grande Boucle. Parte un contrattacco di Warren Barguil e Pieter Weening ma il plotone dei migliori non lascia fare e si arriva alla volata ristretta vinta appunto da Mohoric.













Foto Fabio Ferrari – LaPresse – Comunicato Rcs