Giro di Germania 2018, Hodeg vince la prima tappa in volata. Geraint Thomas e Tom Dumoulin in gruppo

José Alvaro Hodeg ha vinto la prima tappa del Giro di Germania 2018, 157 chilometri da Koblenz a Bonn. Il colombiano ha interpretato benissimo la volata e ha rimontato Pascal Ackermann, partito troppo lungo dopo un ottimo lavoro della Bora-hansgrohe e sconfitto per pochi centimetri. Terza piazza per Niccolò Bonifacio della Bahrain Merida, a chiudere la top ten Kristian Sbaragli. Hodeg, alfiere della Quick Step Floors, indossa anche la maglia di leader della classifica generale. La corsa teutonica, ritornata in calendario dopo nove anni d’assenza, è particolarmente interessante per la presenza di Geraint Thomas e Tom Dumoulin, primo e secondo dell’ultimo Tour de France.

Dopo 18 chilometri va via la fuga di giornata composta da Jorge Arcas (Movistar), Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert), Benôit Jarrier (Fortuneo-Samsic), Jens Reynders (Leopard), Dorian Lübbers (Lotto-Kern Haus), Sven Reutter (Heizomat Rad-Net). I sei uomini al comando raggiungono un vantaggio massimo di 2’45” venendo poi ripresi a dieci chilometri dal traguardo. Nel finale si è messo in luce anche Geraint Thomas che ha creato un buco al compagno di squadra Luke Rowe: l’uomo del Team Sky ha provato ad anticipare la volata ma la Bora non si è fatta beffare e ha portato la corsa in volata con l’epilogo già annunciato.













Foto: Thomas Quack / Shutterstock.com