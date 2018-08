Ginnastica, Kyla Ross e Madison Kocian denunciano Larry Nassar! Anche loro abusate sessualmente, nuovo scandalo negli USA

Kyla Ross e Madison Kocian si uniscono al gruppo di ragazze che hanno denunciato Larry Nassar, ex medico della Nazionale Statunitense di ginnastica artistica che è già stato condannato a complessivi 235 anni di carcere per violenze sessuali e abusi su minori. Le due ragazze hanno affermato di aver subito maltrattamenti dal dottore e che soltanto adesso hanno avuto la forza di esporsi in prima persona.

Kyla era una delle Fierce Five trionfatrici alle Olimpiadi di Londra 2012, vinse anche un argento iridato nel concorso generale e tra poco compirà 22 anni (si è ritirata da un paio di stagioni). Madison fece parte della squadra vincitrice alle Olimpiadi di Rio 2016 dove conquistò anche l’argento alle parallele, attrezzo in cui è stata Campionessa del Mondo nel 2015. Si tratta dunque di due nomi di rilievo per l’artistica internazionale che hanno deciso di farsi avanti in ritardo, dopo aver parlato con l’amica Jordyn Wieber, l’anno scorso a capo del gruppo di vittime insieme ad altri fenomeni come Simone Biles, Gabby Douglas, Aly Raisman.