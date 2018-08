Ginnastica, Italia senza sosta dopo gli Europei: subito collegiale al mare, Mondiali vicini. Rientra Rizzelli, tutte le azzurre convocate

Un po’ di allenamenti e un po’ di vacanza al mare. Questa è la strategia che Enrico Casella ha scelto per l’estate delle azzurre. Il DT della Nazionale di ginnastica artistica femminile, infatti, ha convocato un collegiale subito dopo gli Europei che si sono conclusi ieri a Glasgow: non si rimane però come sempre al PalAlgeco di Brescia ma si va a Riccione dall’8 al 18 agosto.

Le ragazze si terranno in forma in palestra ma poi avranno anche il modo di andare in spiaggia: è il modo migliore in questo momento dell’anno per avvicinarsi ai Mondiali, in programma a Doha (Qatar) a fine ottobre. Il gruppo comprende sia le juniores che le seniores, sostanzialmente tutte le ragazze protagoniste a Glasgow a cui si aggiungono Lara Mori, Desiree Carofiglio e Martina Rizzelli dopo una lunga assenza mentre Sofia Busato è ovviamente out per infortunio. Di seguito le convocate:

Martina Basile

Desiree Carofiglio

Caterina Cereghetti

Alice d’Amato

Asia d’Amato

Giada Grisetti

Elisa Iorio

Francesca Noemi Linari

Lara Mori

Martina Rizzelli

Giorgia Villa