Ginnastica, Europei 2018: UFFICIALE, l’Italia vince l’oro a squadre juniores! Giorgia Villa conquista l’all-around, vagonata di Finali

Ora è davvero ufficiale: l’Italia si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso a squadre juniores. Dopo il roboante 161.063 realizzato nel pomeriggio, con cui avevamo superato Russia (160.363) e Gran Bretagna (158.931), le azzurrine avevano già ipotecato la medaglia d’oro e dovevano soltanto aspettare il termine delle due successive suddivisioni (prive delle grandi stelle) per poter festeggiare ufficialmente.

Non è cambiato nulla nel corso della serata e dunque le nostre Fate salgono sul gradino più alto del podio facendo suonare l’Inno di Mameli all’SSE Hydro di Glasgow davanti proprio alle russe e alle padrone di casa. Un trionfo meritatissimo per Giorgia Villa, le gemelle Asia e Alice d’Amato, Elisa Iorio e Alessia Federici che ci hanno regalato il primo oro nella nostra storia tra le under 16 e che possono guardare con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Giorgia Villa firma una doppietta antologica conquistando anche l’oro nel concorso generale individuale. La bergamasca si impone con un totale di 55.056 punti (14.249 al volteggio, 13.966 alle parallele, 13.233 alla trave, 13.200 al corpo libero) sconfiggendo così la britannica Amelie Morgan (53.832) e la russa Kseniia Klimenko (53.532). Asia d’Amato ed Elisa Iorio chiudono al quarto e al sesto posto sul giro completo rispettivamente con 52.632 e 52.299.. La Campionessa d’Italia riporta il titolo nel nostro Paese a sei anni di distanza dall’impresa di Enus Mariani, prima azzurra a riuscirci.

Arriva poi una vagonata di Finali di Specialità (si disputeranno domenica mattina): Giorgia Villa e Asia d’Amato al volteggio (prima con 14.249 e quinta con 13.833), Giorgia Villa ed Elisa Iorio alle parallele (quinta e sesta con 13.966 e 13.900), Giorgia Villa ed Elisa Iorio alla trave (seconda con 13.233 e quinta con 13.100), Giorgia Villa al corpo libero (quarta con 13.200).













(foto Dario Ventre/FGI)