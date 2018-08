Ginnastica, Europei 2018: tutte le qualificate alle Finali (squadra e specialità). Italia con Martina Basile al libero, Francia in testa

Oggi all’SSE Hydro di Glasgow si sono disputate le qualificazioni degli Europei 2018 di ginnastica artistica che hanno definito le partecipanti alle varie Finali in programma nel weekend (squadre e specialità). Nel team event la Francia guida davanti a Russia e Belgio con Gran Bretagna e Olanda in piena lotta per il podio. Al volteggio staffilata dell’ungherese Devai che precede la francese Devillard, campionessa in carica. Alle parallele comanda a sorprenda la svedese Adlerteg davanti alla belga Derwael che difende il titolo. Alla trave però la stessa Derwael ha sorpreso tutto, si conferma Angelina Melnikova al corpo libero dove rivedremo anche Martina Basile.

GARA A SQUADRE:

NAZIONE PUNTEGGIO Francia 164.063 Russia 161.462 Belgio 159.331 Gran Bretagna 158.795 Paesi Bassi 158.529 Ungheria 154.130 Spagna 153.430 Ucraina 153.163

VOLTEGGIO:

GINNASTA NAZIONE PUNTEGGIO Boglarka Devai Ungheria 14.616 Coline Devillard Francia 14.183 Angelina Melniova Russia 14.166 Liliia Akhaimova Russia 14.016 Denisa Golgota Romania 13.999 Tisha Volleman Paesi Bassi 13.866 Teja Belak Slovenia 13.816 Sarah Voss Germania 13.799

PARALLELE ASIMMETRICHE:

Jonna Adlerteg Svezia 14.600 Nina Derwael Belgio 14.200 Uliana Perebinosova Russia 14.266 Kim Bui Germania 14.200 Juliette Bossu Francia 14.166 Angelina Melnikova Russia 14.033 Lorette Charpy Francia 13.900 Kelly Simm Gran Bretagna 13.866

TRAVE:

Nina Derwael Belgio 13.500 Pauline Schaefer Germania 13.500 Ilaria Kaeslin Svizzera 13.400 Sanne Wevers Paesi Bassi 13.366 Marine Boyer Francia 13.366 Melanie De Jesus Francia 13.300 Maelysse Brassart Belgio 13.066 Vasiliki Millousi Grecia 13.066

CORPO LIBERO:

GINNASTA NAZIONE PUNTEGGIO Angelina Melnikova Russia 13.833 Melanie De Jesus Francia 13.733 Axelle Klinckaert Belgio 13.400 Georgia-Mae Fenton Gran Bretagna 13.200 Denis Golgota Romania 13.166 Jessica Castles Svezia 13.100 Martina Basile Italia 13.100 Celine Van Gerner Paesi Bassi 13.066