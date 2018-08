Ginnastica, Europei 2018: Russia al comando tra le juniores, l’Italia vuole sferrare l’attacco per l’oro! Klimenko davanti a tutte

La Russia chiude al comando la prima suddivisione juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica, le qualifiche oggi assegnano anche le medaglie nella gara a squadre e nell’all-around. Totale di 160.363 per le rosso-blu che surclassano la Francia, ferma a 154.729. La compagine dell’Est ha però commesso diversi errori (due cadute alla trave e altrettante alle parallele) che le hanno un po’ frenate e dunque l’Italia è pronta per sferrare l’attacco: le azzurre scenderanno in pedana nella seconda suddivisione (ore 14.15) pronte per lottare e andare a caccia di una medaglia d’oro che sarebbe storica. Le ragazze di Enrico Casella hanno le carte in regola per fare meglio di quel 160 abbondante ma servirà una gara di alta concentrazione e di ottima tenuta mentale, accompagnata naturalmente da degli ottimi esercizi: i nostri fenomeni della classe 2003 possono farci sognare nell’ultima uscita tra le under 16 prima di volare tra le grandi.

Ci si aspettava moltissimo da Kseniia Klimenko che oggi punta dritta al titolo nel concorso generale individuale ma la russa è stata meno precisa del solito: le nostre Giorgia Villa, Elisa Iorio e Asia d’Amato possono provare a fare meglio del suo 53.532 che al momento la issa al primo posto. La russa ha sofferto un po’ tra trave (13.033) e corpo libero (12.800), poi ha alzato il tiro alla tavola (13.366) e si è scatenata alle parallele con uno spettacolare 14.333. Le compagne di squadra Vladslava Urazova, Irina Komnova, Olga Astafeva e Iana Vorona hanno invece pasticciato un po’ troppo. Per la Francia con male il 14.033 di Carolann Heduit sugli staggi.