Ginnastica, Europei 2018: CLAMOROSO, l’Italia disputerà la Finale a squadre! Il Belgio si ritira, azzurre ripescate

L’Italia disputerà la Finale a squadre degli Europei 2018 di ginnastica artistica! Ieri sera le azzurre avevano mancato la qualificazione per l’atto conclusivo, chiudendo al nono posto ad appena quattro decimi dall’Ucraina. Stamattina però è arrivato un clamoroso regalo: il Belgio, terzo in qualifica alle spalle di Francia e Russia, ha deciso di chiamarsi fuori dall’atto conclusivo del team event. Ad annunciarlo è stata l’allenatrice Marjorie Heuls alla stampa nazionale: il forfait è ufficialmente dovuto per la vicinanza ai Mondiali, in programma a fine ottobre a Doha e che varranno già come qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La decisione è stata poi ufficialmente comunicata anche dalla UEG e dunque domani pomeriggio le azzurre saranno in pedana all’SSE Hydro di Glasgow. Sofia Busato sarà assente per infortunio dunque saremo presenti con il quartetto composto da Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Martina Basile e Francesca Noemi Linari. Un regalo davvero inaspettato per la squadra di Enrico Casella che domani dovrà onorare al meglio l’impegno e così l’ultima non qualificazione alla Finale a squadre rimane quella del 1996. A breve arriveranno anche le comunicazioni sui terzetti all’opera e l’ordine di rotazione.

Belgium has withdrawn from tomorrow's team final to prevent overloading the gymnasts in view of the upcoming Worlds and Olympic qualification. They will be replaced by Italy! https://t.co/cQlfQHeEIG — UEG (@UEGymnastics) August 3, 2018













(foto Federginnastica)