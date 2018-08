Ginnastica, Europei 2018: oggi le qualifiche maschili (giovedì 9 agosto). Calendario, programma, orari, tv e italiani in gara

Oggi giovedì 9 agosto iniziano gli Europei 2018 di ginnastica artistica anche per il settore maschile. All’SSE Hydro di Glasgow è in programma l’infinito turno di qualificazione seniores: si inizia alle ore 11.00 ma tutte le big saranno in pedana alle ore 19.30, pronte per giocarsi i vari pass per le finali. L’Italia se la gioca per essere tra le migliori otto squadre, riflettori puntati soprattutto su Marco Lodadio agli anelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualificazioni seniores maschili agli Europei 2018 di ginnastica artistica. Non sono previste dirette tv e streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO:

11.00-13.15 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Prima suddivisione

15.00-17.15 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Seconda suddivisione

19.30-21.45 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Terza suddivisione: con ITALIA (Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Marco Sarrugerio, Andrea Russo, Marco Lodadio)