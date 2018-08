Ginnastica, Europei 2018: oggi la Finale a squadre, si cercano le Reginette. Duello Francia-Russia per l’oro, Italia ripescata!

Uno dei giorni più attesi dell’anno per la Polvere di Magnesio è arrivato: oggi si disputa la Finale a squadre degli Europei 2018, la gara che premia il migliore movimento del Vecchio Continente, la gara regina di questa rassegna che si sta disputando all’SSE Hydro di Glasgow. Le migliori otto Nazionali sono pronte per darsi battaglia e per inseguire le medaglie, quelle più prestigiose e ambite nell’evento che incorona un intero Paese e tutto il sistema ginnico. Si incomincia alle ore 14.00, meno di dure ore per incoronare le Reginette e definire il podio che in parte sembra essere già scritto dopo quello che abbiamo visto in qualifica.

Sulla carta dovremmo assistere a un duello tra Francia e Russia per la conquista della medaglia d’oro. Le transalpine si sono imposte l’altro ieri ma oggi la musica può cambiare perché non è assolutamente detto che la formazione dei Rodionenko replichi le tre cadute di giovedì sera condite da tanti errori che le hanno relegate al secondo posto. Le Campionesse d’Europa in carica partono comunque favorite e puntano a conservare lo scettro trascinate da una fantastica Angelina Melnikova che si sta comportando da vera capitana: spetterà a lei piazzare due stoccate di lusso tra corpo libero e volteggio, sperando che le compagne siano precise soprattutto alla trave e che la rotazione alle parallele porti comunque in dote un grande punteggio con Perebinosova.

La Francia vuole scrivere la storia perché non ha mai vinto l’oro nella gara a squadre, la tensione sarà elevatissima all’interno di un team esploso nelle ultime stagioni e ora desideroso di consacrarsi. L’arma in più è il fenomeno Melanie De Jesus Dos Santos, supportata dal volteggio di Coline Devillard, dalle parallele di Bossu e dalla trave di Marine Boyer: una squadra completa che sugli staggi può cercare di mettere pressione alle avversarie. Si dovrebbe profilare una lotta sui decimi che scalderà il pubblico, chiamato anche a tifare la Gran Bretagna: le padrone di casa, infatti, sono in piena lotta per un posto sul podio nonostante le assenze delle sorelle Downie e di Claudia Fragapane, oltre che di Amy Tinkler. Simm, Fenton e Kinsella sono andate ben oltre le più rosee aspettative e possono puntare a una medaglia anche perché il Belgio (terzo in qualifica) ha clamorosamente deciso di non partecipare a questo atto conclusivo.

La Gran Bretagna potrebbe dunque doversela vedere con l’Olanda di Sanne Wevers (Campionessa Olimpica alla trave) e con l‘Ungheria della scatenata Boglarka Devai al volteggio, affiancata da Makra e Boeczoego. Ci sarà anche l’Italia che è stata ripescata dopo la rinuncia del Belgio: le azzurre, none in qualifica, sono riuscite a rientrare per il rotto della cuffia e cercheranno di onorare l’impegno. Non ci sarà Sofia Busato che si è infortunata, il nostro quartetto proverà a lottare con Spagna e Ucraina per il sesto posto che per come eravamo partite può anche essere considerato un buon risultato: Giada Grisetti, Martina Basile (che si prepara alla Finale di domani al corpo libero), Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari si faranno sentire in gara e non ci deluderanno mettendo in pedana tutto il cuore che anno.













(foto Vetri/Federginnastica)