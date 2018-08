Ginnastica, Europei 2018: oggi la finale a squadre, Russia favorita per l’oro. C’è anche l’Italia!

Oggi pomeriggio (ore 14.00) si assegneranno le prime medaglie tra i seniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica maschile. All’SSE Hydro di Glasgow andrà in scena l’attesissima Finale a squadre, che premia la validità del movimento di un’intera Nazione e sulla carta l’oro sembra essere già al collo della Russia, una vera e propria corazzata chiamata a dominare con le sue stelle di lusso: David Belyavskiy, Artur Dalaloyan, Nikita Nagornyy, Nikolai Kuksenkov e Dmitrii Lankin sembrano essere imbattibili, ma non dovranno comunque sottovalutare gli avversari.

Sulla carta la Gran Bretagna potrebbe provare a impensierire i Campioni in carica come due anni fa. I padroni di casa si affideranno a Max Whithlock, James Hall, Joe Fraser, Courtney Tulloch e Dominick Cunningham per provare a rimanere in scia e cercare quantomeno di salire sul podio. Per le medaglie sono in lizza anche la Germania di Marcel Nguyen e Andreas Bretschneider e la solida Svizzera, cresciuta molto nelle ultime stagioni. Proveranno a dire la loro anche la Turchia degli specialisti Colak, Arican, Onder e la Francia di Tommasone.

Ci sarà anche l’Italia, che vuole assolutamente onorare l’impegno. La nostra Nazionale ha chiuso le qualificazioni all’ottavo posto e si è conquistata il diritto di disputare questo atto conclusivo, un piccolo punto da cui ripartire per cercare una difficile risalita: Marco Lodadio (che vuole riscattare la mancata qualificazione agli anelli), Andrea Russo, Marco Sarrugerio, Ludovico Edalli e Tommaso De Vecchis vorranno farsi onore in un atto conclusivo a cui partecipano anche Francia e Spagna.