Ginnastica, Europei 2018: la formazione dell’Italia per la Finale a squadre, scelti i terzetti azzurri. Gli ordini di rotazione

L’Italia disputerà la Finale a squadre degli Europei 2018 di ginnastica artistica maschile che si stanno svolgendo all’SSE Hydro di Glasgow. Gli azzurri si sono qualificati all’atto conclusivo con l’ottavo punteggio di merito, l’ultimo per poter partecipare all’evento che consacrerà gli Imperatori del Vecchio Continente.

Sabato 11 agosto (dalle ore 14.00) la Russia partirà con tutti i favori del pronostico per la conquista della medaglia d’oro ma la Gran Bretagna proverà a dare filo da torcere, per il bronzo sembra doversi profilare un testa a testa tra Svizzera e Germania con Francia e Turchia che non staranno a guardare. La nostra Nazionale punterà a risalire un po’. Il DT Giuseppe Cocciaro ha anche deciso la formazione titolare che si giocherà la Finale a squadre degli Europei 2018, gli azzurri incominceranno la loro avventura al volteggio:

VOLTEGGIO: Andrea Russo, Marco Sarrugerio, Marco Lodadio

PARALLELE PARI: Andrea Russo, Ludovico Edalli, Marco Sarrugerio

SBARRA: Andrea Russo, Ludovico Edalli, Tommaso De Vecchis

CORPO LIBERO: Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Marco Lodadio

CAVALLO CON MANIGLIE: Andrea Russo, Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli

ANELLI: Marco Sarrugerio, Andrea Russo, Marco Lodadio

