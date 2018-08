Ginnastica, Europei 2018: la formazione dell’Italia per la Finale a squadre. Scelti i terzetti azzurri dopo il ripescaggio

L’Italia credeva di non poter disputare la Finale a squadre degli Europei 2018 di ginnastica artistica ma la clamorosa rinuncia del Belgio ha portato al ripescaggio delle azzurre che così sabato 4 agosto (ore 14.00) scenderanno nuovamente in pedana all’SSE Hydro di Glasgow per disputare l’atto conclusivo del team event.

Enrico Casella ha avuto così il piacere di definire il nuovo line up visto che Sofia Busato sarà assente a causa dell’infortunio patito in qualifica. Il nostro quartetto sarà così composto da Caterina Cereghetti, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari e Martina Basile che si dovranno dividere i quattro attrezzi. Incominceremo la gara alle parallele e la chiuderemo alla tavola dove subentrato Basile e Grisetti per Busato e Linari. Di seguito i terzetti titolari dell’Italia per la Finale a squadre seniores degli Europei 2018 di ginnastica artistica.

PARALLELE ASIMMETRICHE: Cereghetti, Grisetti, Linari

TRAVE: Grisetti, Basile, Linari

CORPO LIBERO: Cereghetti, Linari, Basile

VOLTEGGIO: Basile, Grisetti, Cereghetti.

L’Italia girerà insieme alla Gran Bretagna che di fronte al proprio pubblico insegue il podio. Per la medaglia d’oro si preannuncia un duello stellare tra la Russia di Angelina Melnikova e la Francia che ha chiuso la qualifica al comando. Parteciperanno all’atto conclusivo anche Ungheria, Olanda, Ucraina e Spagna.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ORDINI DI ROTAZIONE