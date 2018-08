Ginnastica, Europei 2018: Italia senza medaglie sugli staggi, doppietta Russia. Vince Klimenko, Iorio quarta davanti a Villa

Dopo aver vinto tre ori consecutivi e quattro medaglie sulle cinque a disposizione nelle prime tre gare, l’Italia juniores rimane giù dal podio per la prima volta agli Europei 2018 di ginnastica artistica. La Finale di Specialità alle parallele asimmetriche, infatti, non regala gioie alle azzurrine che rimangono a bocca asciutta, battute di pochissimo da avversarie leggermente più forti su questo attrezzo. Elisa Iorio (13.900, 5.9) e Giorgia Villa (13.700, 6.0) hanno commesso delle piccolissime sbavature (l’emiliana in uscita, la lombarda su un giro) e hanno così concluso la gara al quarto e al quinto posto.

Un vero peccato perché le nostre due portacolori avevano in dote degli esercizi eccellenti conditi da grandi difficoltà ma oggi c’era davvero poco da fare contro la Russia che ha confezionato una bella doppietta. La favorita Kseniia Klimenko non delude le aspettative e conquista la medaglia d’oro (14.333, 5.9) precedendo la connazionale Irina Komnova (14.266, 5.9) mentre il bronzo finisce al collo della francese Carolann Heduit (14.133, addirittura 6.2 di D Score).