Ginnastica, Europei 2018: Italia padrona al volteggio! Doppietta stellare, Asia d’Amato trionfa su Giorgia Villa

Non ci ferma più nessuno, siamo letteralmente imbattibili, siamo la piccola armata del Vecchio Continente inscalfibile da tutte le avversarie. L’Italia continua a incantare con le juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica e domina letteralmente la Finale di Specialità al volteggio confezionando una magistrale doppietta. Dopo aver conquistato l’oro a squadre e quello all-around con Giorgia Villa, la nostra Nazionale stritola l’intera concorrenza e si conferma ai vertici del movimento. La nostra classe 2003 non delude alla tavola (ricordiamo che le under 16 possono eseguire due salti della stessa famiglia, opportunità vietata alle seniores) e porta a casa un oro e un argento.

La nuova Campionessa è Asia d’Amato che, dopo il 14.266 piazzato sul doppio avvitamento, porta a casa un positivo 14.200 con la seconda prova (5.2 il D Score) e sbanca con la media di 14.233, beffando Giorgia Villa per appena 17 millesimi! La Campionessa d’Europa del concorso generale voleva mettersi al collo il terzo oro ma si deve accontentare del secondo posto (14.216): dopo un super dty (14.533) porta in gara un salto più semplice (13.900, 4.6) e non riesce a fare festa completa. A completare il podio la britannica Amelie Morgan (13.966).