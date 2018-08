Ginnastica, Europei 2018: Giorgia Villa sogna l’apoteosi al libero, poi arriva Stanciulescu. Argento per l’azzurra, si chiude in bellezza

Giorgia Villa ha assaporato a lungo il gusto del secondo oro di giornata, il quarto assoluto agli Europei 2018 juniores di ginnastica artistica, ma il sogno si è infranto proprio all’ultimo istante. La bergamasca, che pochi minuti prima si era imposta alla trave dopo la doppietta squadra-all-around di venerdì, era scesa in pedana al corpo libero per terza e aveva eseguito un esercizio davvero splendido, distinguendosi soprattutto per l’espressività e per l’interpretazione, senza dimenticarsi della qualità delle diagonali acrobatiche.

La 15enne totalizza 13.333 (5.2), vede sfilare alle sue spalle tutte la avversarie fino all’arrivo della rumena Ioana Stanciulescu che sbanca imponendosi con 13.433 (fa la differenza il 5.4 di D Score). L’azzurra può comunque ritenersi soddisfatta per i risultati di questa rassegna continentale conclusa con ben tre ori al collo e 2 argenti (a inizio giornata era stata seconda al volteggio alle spalle di Asia d’Amato). L’Italia si coccola questo giovane fenomeno che può guardare con ottimismo al futuro e che potrebbe regalarsi delle soddisfazioni molto importanti. Oro appunto alla Stanciulescu che risolleva momentaneamente il morale a una Nazione che cerca di ritornare ai fasti di un tempo. Bronzo per la britannica Amelie Morgan, per la rumena Antonia Duta e per la russa Vladislava Urazova (12.900 per tutte e tre).













Foto: Dario Ventre/FGI