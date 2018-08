FOTO Usain Bolt, i primi allenamenti a calcio con i Mariners. Il Fulmine compie 32 anni, sarà titolare in Australia?

Usain Bolt ha incominciato ufficialmente la sua avventura con i Coast Centrale Mariners, squadra di calcio che milita nel massimo campionato australiano e che ha concesso una chance in prova al Fulmine. Il pluri Campione Olimpico e Mondiale di 100 e 200 metri oggi compie 32 anni e si è allenato sul campo di Gosford, nei pressi di Sydney: dopo il provino con il Borussia Dortmund, questa sembra essere la grande chance per il giamaicano che spera di giocare da titolare già in autunno.

L’ex velocista non si tira indietro e ha affermato che darà il massimo per convincere l’allenatore a dargli un’opportunità: “Sono fuori dalla mia zona di comfort ma sono qui proprio per questo motivo. Ho la mia prima occasione per raggiungere un livello da professionista in questo sport e voglio andare oltre i miei limiti, i Mariners saranno fieri di me“. Il tecnico Mike Mulvey ha già tracciato un primo bilancio: “Lo ho trovato un po’ nervoso, forse perché è il suo primo giorno, ma è un atleta fantastico e siamo entusiasti di averlo con noi“.

Take a behind the scenes look at @usainbolt’s first training session and press conference on the Central Coast. ⚡️ Gallery 📸 https://t.co/bplcO4U21h#CCMFC #ALeague pic.twitter.com/JnO4vjeMH9 — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 21, 2018













Foto: Shahjehan / Shutterstock.com