FOTO Simone Biles, il body azzurro per denunciare gli abusi sessuali. Il fenomeno a sostegno delle vittime

Simone Biles non smette mai di stupire e nel weekend ha incantato l’universo della Polvere di Magnesio conquistato il titolo nazionale statunitense dopo due anni d’assenza dalle scene. La Reginetta indiscussa della ginnastica artistica ha brillato a Boston, sfondando il muro dei 60 punti in gara-1 (prima a riuscirci con il nuovo codice dei punteggi) e poi ha chiuso i conti nel day-2, conquistando il titolo nazionale per la quinta volta in carriera (nessuna come lei) e infliggendo addirittura 6.55 punti di distacco alla seconda classifica. La 21enne, vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, ha ribadito di essere la più forte atleta in circolazione.

Molti appassionati avranno notato che Simone ha indossato un body color “azzurro foglia di thè” e non era una scelta casuale. Quella tonalità, infatti, identifica un gruppo che sostiene le vittime delle violenze e degli abusi sessuali, una scelta venuta dal cuore del fenomeno di Columbus che alcune stagioni fa avevo subito i soprusi del dottor Larry Nassar denunciato da lei stessa e da centinaia di altre ragazze. Di seguito le FOTO del body indossato da Simone Biles.













Foto: USA Gymnastics