FOTO Matteo Trentin indossa la maglia di Campione d’Europa: “Che emozione, domani la prima ad Amburgo”

Matteo Trentin ha indossato in anteprima la maglia di Campione d’Europa conquistata la scorsa settimana a Glasgow. Il ciclista italiano della Mitchelton-Scott farà il proprio debutto con questa casacca nella Classica di Ambugo in programma domenica 19 agosto: la bandiera del Vecchio Continente (sfondo blu con stelle dorate) è al centro della maglia che il trentino vestirà per una stagione intera. Di seguito la prima FOTO di Matteo Trentin con la maglia di Campione d’Europa.













(foto Valerio Origo)