Fognini-Millman, US Open 2018: orario d’inizio e come vedere il match in tv

Fabio Fognini affronterà l’australiano John Millman nel secondo turno degli US Open 2018. L’azzurro dopo aver superato il giovane statunitense Michael Mmoh 3-1, se la vedrà ora con il numero 55 del mondo, in una sfida sulla carta alla portata del nostro portacolori, che dovrà partire però con un atteggiamento diverso rispetto all’esordio.

Il match tra Fabio Fognini e John Millman si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 17.00. Sarà possibile seguirlo in diretta in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre OASport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE scritta integrale dell’incontro. Di seguito il programma completo.

US Open 2018

Giovedì 30 agosto

17.00 Fabio Fognini-John Millman, secondo turno













Foto: jctabb / Shutterstock.com