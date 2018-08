Fabio Aru: “Voglio il massimo alla Vuelta. Il Mondiale? Perfetto per me. Vincenzo Nibali un grande, devo imparare da lui”

Fabio Aru si sta preparando per essere protagonista alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, ha messo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite e ora vuole provare a fare saltare il banco sulle strade iberiche come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Le prime sensazioni emerse dal Giro di Vallonia e dal Polonia sono positive: “Non erano tracciati per me ma sono sempre stato nel vivo della corsa e le risposte mi hanno aiutato“. Gli obiettivi per il finale di stagione sembrano essere chiari: “La Vuelta mi piace molto, voglio puntare al massimo. Poi ci sono tante altre corse che mi si addicono: il Mondiale, l’Emilia, la Milano-Torino, il Lombardia…“.

Il sardo ritorna su quanto successo al Giro d’Italia: “Ora va molto meglio, ma la botta è stata dura da assorbire. Fin dalle prime tappe non ero io, mi sentivo debole, senza forze, in affanno di fronte a qualsiasi difficoltà. Era un calvario. Ho fatto degli esami e ho scoperto di non assimilare bene grandi quantità di glutine. Non è celiachia, però noi corridori mangiamo grandi quantità di cereali, il che mi crea dei problemi. Poi è emersa anche una certa intolleranza alla caseina”.

Fabio Aru è stato criticato più volte perché corre poche gare e di concentrarsi troppo sugli allenamenti: “Forse qualche corsa in più aiuta, in tutti i sensi. In fondo la batosta del Giro mi è servita, ora ragiono di più e vedo le cose diversamente. Va bene la professionalità, ma anche i piccoli piaceri della vita sono importanti. E la maturazione della persone viene prima di quella dell’atleta“.

E non manca un attestato di stima per Vincenzo Nibali dopo quanto successo al Tour de France: “Lui è stato grande, devo imparare da lui. Ma anche Vincenzo alla mia età se la prendeva quando gli capitava qualche guaio (ride, ndr). Io ho un sogno nel cassetto e non è un grande giro ma una corsa di un giorno. Nibali ha vinto due Lombardia e la Sanremo, adesso ci provo anch’io”.













Foto: Valerio Origo