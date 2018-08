F1 oggi (domenica 26 agosto), GP Belgio 2018: come vedere la gara in tv su Sky e TV8. Orari e palinsesto

Dopo una qualifica emozionante e resa imprevedibile dalla pioggia, è tempo di fare sul serio a Spa-Francorchamps. Siamo arrivati al Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno, e potrebbe essere uno di quelli che passeranno alla storia. Per quale motivo? Perchè Lewis Hamilton e Sebastian Vettel saranno primo e secondo in griglia e si giocheranno una bella fetta di Mondiale in un uno contro uno mozzafiato.

La gara di Spa-Francorchamps avrà la copertura completa da parte di Sky Sport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), che garantiranno (anche tramite SkyGo). Su TV8 è prevista una replica alle ore 21.15.

OASport vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE testuale della gara belga, per capire se Sebastian Vettel sarà in grado di rispondere al magic moment di Lewis Hamilton e presentarsi, dunque, a Monza, con il vento in poppa.

Di seguito il programma completo della giornata con orari e come seguirlo in tv.

PROGRAMMA GP BELGIO 2018

Domenica 26 agosto

ore 15.10 GARA F1 – Diretta su SkySpor1 e SkySportF1

Repliche:

su SkySport1: ore 00.00

su SkySportF1: ore 18.00, 20.30, 23.00, 01.00

su TV8: ore 21.15

